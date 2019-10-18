Храм Саграда Фамилия временно закрыт из-за акций сторонников независимости Каталонии

БАРСЕЛОНА, 18 октября. /ТАСС/. Храм Святого Семейства (Саграда Фамилия) будет закрыт до конца дня для посещения по причине проходящих в Барселоне акций сторонников независимости Каталонии. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в соборе.

"Было решено закрыть до конца дня", - отмели в храме. Там уточнили, что в субботу Саграда Фамилия, как ожидается, будет работать в обычном режиме. Сейчас посетители, находившиеся в соборе, постепенно покидают его.

Ранее в Twitter достопримечательности говорилось: "Из-за того, что группа протестующих в настоящее время находится перед храмом и блокирует вход, мы не можем гарантировать, что гости смогут его посетить. Надеемся, что ситуация нормализуется как можно быстрее". По данным местных властей, в митинге у собора приняло участие около 4 тыс. человек.

Несмотря на беспорядки в каталонской столице, исполняющий обязанности главы МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка заверил: "Можно посещать Барселону в нормальном режиме". И.о. министра возложил ответственность за инциденты в регионе на "хорошо организованные" небольшие группы лиц.

Участники всеобщей забастовки в Каталонии протестуют против приговора Верховного суда Испании по делу региональных политиков, которые причастны к организации референдума о независимости 2017 года. Основная манифестация должна пройти в Барселоне в 17:00 по местному времени (18:00 мск).

Храм Святого Семейства был заложен в 1882 году и строится на частные пожертвования. Саграда Фамилия является одной из главных достопримечательностей Барселоны. Ежегодно несколько миллионов туристов посещают собор. Ожидается, что строительные работы будут завершены в 2026 году - в 100-летнюю годовщину смерти Антонио Гауди (1852-1926).