В Москве локализовали пожар в социально-реабилитационном центре

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Пожар в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних на северо-востоке Москвы локализован. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Загорание происходило в подвале. Площадь возгорания составила 15 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Из здания были эвакуированы 74 ребенка и 16 сотрудников. "Пострадавших нет", - добавил источник.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС сообщили, что информация о пожаре по адресу: Алтуфьевское ш., д. 13, к. 4, стр. 4, поступила в 17:17 мск. По прибытию пожарно-спасательных подразделений происходило загорание в подвале четырехэтажного административного здания. Дети были перемещены в соседний корпус.