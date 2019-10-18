Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве локализовали пожар в социально-реабилитационном центре

Площадь возгорания составила 15 кв. м

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Пожар в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних на северо-востоке Москвы локализован. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Загорание происходило в подвале. Площадь возгорания составила 15 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Из здания были эвакуированы 74 ребенка и 16 сотрудников. "Пострадавших нет", - добавил источник.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС сообщили, что информация о пожаре по адресу: Алтуфьевское ш., д. 13, к. 4, стр. 4, поступила в 17:17 мск. По прибытию пожарно-спасательных подразделений происходило загорание в подвале четырехэтажного административного здания. Дети были перемещены в соседний корпус.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Суд арестовал замглавы ОМВД "Дорогомилово" Смирнова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС