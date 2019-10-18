Полиция Лондона обезвредила подозрительный предмет на правительственной улице

ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Полицейские обезвредили подозрительный предмет, из-за которого ранее в пятницу в Лондоне была перегорожена часть правительственной улицы Уайтхолл. Об этом говорится в сообщении, распространенном полицией центрального лондонского района Вестминстер.

"Полиция освободила Уайтхолл от подозрительного предмета. На место были вызваны специалисты, обезвредившие объект, сообщение о котором поступило в 15:01 (17:01 мск). Заграждения снимаются. Продолжается расследование происшествия", - сообщили стражи порядка.