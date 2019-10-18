Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция Лондона обезвредила подозрительный предмет на правительственной улице

Продолжается расследование происшествия

ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Полицейские обезвредили подозрительный предмет, из-за которого ранее в пятницу в Лондоне была перегорожена часть правительственной улицы Уайтхолл. Об этом говорится в сообщении, распространенном полицией центрального лондонского района Вестминстер.

"Полиция освободила Уайтхолл от подозрительного предмета. На место были вызваны специалисты, обезвредившие объект, сообщение о котором поступило в 15:01 (17:01 мск). Заграждения снимаются. Продолжается расследование происшествия", - сообщили стражи порядка.

Теги
Великобритания
Реклама на ТАСС
Пожар с коммерческого здания в Пятигорске перекинулся на жилой дом
Площадь возгорания возросла до 800 кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС