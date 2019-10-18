Следователи выясняют обстоятельства гибели годовалого пассажира рейса Пхукет - Москва

КАЗАНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Обстоятельства гибели годовалого пассажира рейса Пхукет - Москва, совершившего вынужденную посадку в казанском аэропорту, выясняются. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Следователи Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации выехали на место для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в пятницу в 16:05 мск Airbus A330 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший рейсом №275 Пхукет - Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани из-за остановки дыхания у годовалого ребенка на борту. Медики прибыли для оказания экстренной помощи на борту, однако реанимационные мероприятия не дали положительных результатов, ребенок умер.