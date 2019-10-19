Прокуратура начала проверку по факту пожара в Ростове

ТАСС, 19 октября. Прокуратура организовала проверку по факту пожара в многоквартирном жилом доме в Ростове Ярославской области, где погибли пятеро детей и взрослый. Об этом в субботу сообщается на сайте прокуратуры региона.

"На место происшествия выехал ростовский межрайонный прокурор Владимир Пеньков. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме произошел в субботу в 04:48 мск, в 06:48 мск была объявлена локализация. По данным МЧС, в доме полностью выгорела кровля на площади в 600 кв. м. В результате происшествия, по последним данным ГУ МЧС по региону, погибли пятеро детей и взрослый.