Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура начала проверку по факту пожара в Ростове

На место происшествия выехал межрайонный прокурор Владимир Пеньков

ТАСС, 19 октября. Прокуратура организовала проверку по факту пожара в многоквартирном жилом доме в Ростове Ярославской области, где погибли пятеро детей и взрослый. Об этом в субботу сообщается на сайте прокуратуры региона.

"На место происшествия выехал ростовский межрайонный прокурор Владимир Пеньков. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме произошел в субботу в 04:48 мск, в 06:48 мск была объявлена локализация. По данным МЧС, в доме полностью выгорела кровля на площади в 600 кв. м. В результате происшествия, по последним данным ГУ МЧС по региону, погибли пятеро детей и взрослый.

Теги
РоссияЯрославская область
Реклама на ТАСС
СК возбудил уголовное дело по факту пожара в Ростове
В результате инцидента погибли шесть человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС