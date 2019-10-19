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Прорыв дамбы в Красноярском крае

Сход селевого потока мог стать причиной прорыва дамбы в Красноярском крае

По заявлению главы региона, начались проверки на соответствие всем требованиям гидротехнического сооружения

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. Разрушение плотины в Щетинкино Красноярского края мог вызвать селевой поток обрушившийся на золотодобывающий рабочий поселок с гор после обильных осадков. Об этом в субботу журналистам сообщил губернатор Александр Усс.

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"По предварительным данным, прорыв дамбы мог произойти из-за селевого потока с гор. Дамба в данном районе составляет порядка пяти метров высотой. Рабочий поселок находился ниже этого водоема, и несколько балков, в которых проживало около 80 человек, непосредственно примыкали к реке, что и привело к этой трагедии", - сообщает губернатор.

По заявлению главы края Александра Усса, в настоящее время начались проверки по факту проведенных работ по созданию этого сооружения. В частности ответственным лицам будут даны исчерпывающие оценки на законность и соответствие всем требованиям гидротехнического сооружения. 

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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