Сход селевого потока мог стать причиной прорыва дамбы в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. Разрушение плотины в Щетинкино Красноярского края мог вызвать селевой поток обрушившийся на золотодобывающий рабочий поселок с гор после обильных осадков. Об этом в субботу журналистам сообщил губернатор Александр Усс.

"По предварительным данным, прорыв дамбы мог произойти из-за селевого потока с гор. Дамба в данном районе составляет порядка пяти метров высотой. Рабочий поселок находился ниже этого водоема, и несколько балков, в которых проживало около 80 человек, непосредственно примыкали к реке, что и привело к этой трагедии", - сообщает губернатор.

По заявлению главы края Александра Усса, в настоящее время начались проверки по факту проведенных работ по созданию этого сооружения. В частности ответственным лицам будут даны исчерпывающие оценки на законность и соответствие всем требованиям гидротехнического сооружения.