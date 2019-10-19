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Прорыв дамбы в Красноярском крае

Режим ЧС ввели в районе Красноярского края, где произошел прорыв дамбы

МЧС возьмет на себя роль координатора действия всех сил и средств, сообщили в региональном главке МЧС
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Прорыв дамбы в Красноярском крае. Главное

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Курагинском районе Красноярского края, где в субботу произошел прорыв дамбы. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

"Да, режим ЧС введен", - сказал собеседник агентства.

В главке уточнили, что во время режима ЧС, МЧС возьмет на себя роль координатора действия всех сил и средств. Решение о введение режима чрезвычайной ситуации было принято региональным правительством.

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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