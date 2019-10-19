Четверых пострадавших при прорыве дамбы отправили санавиацией в Красноярск

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. Четверых тяжело пострадавших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае отправили вертолетом санитарной авиации в больницу краевого центра, рассказал в субботу ТАСС председатель правительства региона Юрий Лапшин.

"Вертолет санитарной авиации с трудом пробился на место. Доставил врачей узкой специальности, травматологов, которые вывозят этих четверых пострадавших в краевой центр", - сказал Лапшин.

В субботу около двух часов ночи в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа. Поселок золотодобытчиков находится в труднодоступной местности. На месте работают спасатели.

По данным властей, на момент происшествия в зоне ЧП находились 72 человека, 44 человека спасены (девять из них пострадали), 15 погибли, 13 считаются пропавшими без вести.