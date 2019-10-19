Севший в Красноярске из-за сигнала о минировании самолет вылетел в Москву

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Smartavia, летевший по маршруту Улан-Удэ - Москва и совершивший вынужденную посадку в Красноярске после звонка о минировании, вылетел в Москву. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта.

"Самолет <…> отправился из международного аэропорта Красноярск в Домодедово в 19:00 (15:00 мск) после полного осмотра борта и досмотра багажа пассажиров", - сообщил представитель аэропорта.

Устройств, угрожающих безопасности полета, не обнаружено. Самолет провел в аэропорту четыре часа.

Ранее сообщалось, что анонимный звонок о минировании поступил от 43-летнего мужчины, опоздавшего на рейс. На борту самолета - 141 пассажир, включая 10 детей, и шесть членов экипажа.