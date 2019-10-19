Дамба, которую прорвало в Красноярском крае, была временной

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Насыпь дамбы, которую прорвало в Красноярском крае, была временной, информации о ней в Ростехнадзор от собственника - ООО "Сисим" (входит в холдинг "Сибзолото") - не поступало, сообщила в субботу пресс-служба федерального Ростехнадзора.

"По результатам выезда специалистов на место происшествия было установлено, что разрушенная насыпь относилась к временным сооружениям и выполняла вспомогательную роль в технологическом процессе при разработке россыпного месторождения золота. Собственник гидротехнического сооружения должен был разработать проектную документацию, выполнить расчет вероятного вреда в случае возникновения аварии на сооружении, согласовать его с субъектом РФ, застраховать сооружение, утвердить декларацию в Ростехнадзоре, внести сооружение в госрегистр гидротехнических сооружений и получить разрешение на эксплуатацию. Все эти требования собственником выполнены не были. Информация о данной насыпи в территориальном управлении Ростехнадзора отсутствовала", - говорится в сообщении ведомства.

В Ростехнадзоре также отмечают, что извещение об аварии от собственника гидротехнического сооружения в ведомство не поступало. По данным ведомства, прорыв насыпи произошел на участке недр, предоставленном в пользование "Сисим" на основании лицензии на добычу полезных ископаемых.

В соответствии с законом о промышленной безопасности опасных производственных объектов, объекты, на которых ведет разработку золота компания, не относятся к категории опасных, следовательно не входят в компетенцию надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. В госреестре опасных производственных объектов отсутствует информация о зарегистрированных опасных производственных объектах "Сисим" и "Холдинг Сибзолото".