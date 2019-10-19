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Прорыв дамбы в Красноярском крае
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Красноярские власти заявили об отсутствии угрозы населенным пунктам из-за прорыва дамбы

Вице-премьер краевого правительства Анатолий Цыкалов сообщил, что повышения уровня воды не прогнозируется

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. Угрозы населенным пунктам в Красноярском крае из-за прорыва дамбы на реке Сейба нет, сообщил журналистам в субботу вице-премьер краевого правительства Анатолий Цыкалов.

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В субботу в районе деревни Щетинкино Курагинского района произошел прорыв технической дамбы золотодобывающей артели. Погибли 15 человек, шесть человек числятся пропавшими без вести.

"Уровень воды в реке поднялся незначительно из-за того, что это небольшое водохранилище. Поэтому повышения воды не прогнозируется, угрозы населенным пунктам вниз по течению нет", - сказал Цыкалов. Он также отметил, что в результате прорыва дамбы пострадал только вахтовый поселок, а сама деревня Щетинкино не была задета. Вопрос эвакуации оттуда жителей не стоит, добавил глава краевого правительства Юрий Лапшин.

Цыкалов также сообщил, что группировка сил МЧС на месте прорыва дамбы увеличена не будет, движение мобильных групп МЧС к месту ЧП приостановлено. "Группировка была даже излишне большая, которая выдвигалась на место, было принято решение часть выдвигаемых команд, в том числе мобильные группы МЧС России, чтобы они приостановили движение. Тех спасателей, которые прибыли на место, техники, плавсредств достаточно",- сказал он.

Цыкалов добавил, что на ночь спасатели размещены в поселке Шетинкино, в 18 км от промышленной площадки. "С рассветом работы будут продолжены", - добавил он.

В новость в 17:41 мск внесены изменения - добавлены подробности. 

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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