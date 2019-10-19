СК изъял кадровые документы у компании после прорыва дамбы в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. Следователи изъяли документы отдела кадров у компании - владельца золотодобывающей артели в Красноярском крае, в районе общежитий которой произошел прорыв дамбы. Об этом сообщил журналистам в субботу председатель правительства края Юрий Лапшин.

"Я думаю, завтра на утро будет окончательная информация [о том, кто из работников находился на площадке, где размыло дамбу]. Все документы кадровые изъял Следственный комитет, и все дела кадровые сверяются, происхождение людей", - сказал Лапшин.

Ранее ТАСС подтвердили в пресс-службе СК РФ, что в золотодобывающей организации по уголовному делу о гибели 15 человек при прорыве дамбы проводятся обыски в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в рамках дела проводятся обыски в офисе компании "Сибзолото", которая владеет золотодобывающей артелью, где прорвало дамбу. По данным федерального Ростехнадзора, работу на участке, где произошел прорыв дамбы, входящая в холдинг "Сибзолото" компания ООО "Сисим", вела легально.