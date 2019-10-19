Четверо пострадавших при прорыве дамбы доставлены в краевую больницу в Красноярске

ТАСС, 19 октября. Медики доставили четверых пострадавших при прорыве дамбы в Красноярскую краевую больницу, состояние всех четверых оценивается как средней степени тяжести, сообщили ТАСС в приемном покое больницы.

В субботу в районе деревни Щетинкино Курагинского района произошел прорыв технической дамбы золотодобывающей артели. Погибли 15 человек. Ранее сообщалось, что медики доставят на лечение в Красноярск из поселка Курагино четверых тяжело пострадавших для оказания дальнейшей помощи.

"К нам доставлены четыре человека, на месте их состояние оценено как средней степени тяжести, тяжелых нет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказал собеседник агентства, добавив, что в больнице больше не ожидается поступления пострадавших.