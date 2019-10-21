"Сибзолото" опубликовала список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае

"Страшная трагедия произошла ранним утром 19 октября на прииске Сейба: разрушение насыпи одного из верхних технологических отстойников спровоцировало дальнейшее разрушение нижестоящих отстойников. Селевым потоком снесены два общежития, несколько жилых балков, хозяйственных построек ремонтной зоны. <...> Стихия забрала жизни 15 наших товарищей, пятеро пропали без вести", - говорится в сообщении компании, к которому приложен список.

КРАСНОЯРСК, 21 октября. /ТАСС/. Компания "Сибзолото" опубликовала на своем сайте список всех 15 погибших при прорыве дамбы золотопромышленной артели в Курагинском районе Красноярского края.

По данным компании, семьи семерых погибших проживают в Красноярском крае, двоих - в Хакасии, одного - в Кемеровской области, еще одного - в Вологодской области. Где проживали еще четверо погибших, не уточняется.

В списке компании также значатся 44 пострадавших, из них девять госпитализированы. При этом, по данным Минздрава региона на 10:00 (06:00 мск) понедельника, за медицинской помощью обратились 27 человек, из них 18 госпитализированы.

Расследование ЧП

По данным СК РФ, в результате прорыва были разрушены в общей сложности пять незаконно возведенных дамб. В ведомстве сообщили, что прорыв начался с самой верхней, а затем "из-за силы двигающегося потока воды разрушились еще четыре [дамбы]". В результате разрушения дамбы технологического водоема артели потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа. Поселок золотодобытчиков находится в труднодоступной местности.

Прорыв дамб произошел на золотодобывающем прииске, который разрабатывала компания "Сисим" (входит в холдинг "Сибзолото"). По данным федерального Ростехнадзора, работу на участке компания вела легально, в соответствии с проектом, который прошел согласование. При этом краевые власти заявили, что дома рабочих, затопленные в результате прорыва дамбы, были построены с нарушениями.

Возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. В качестве приоритетной версии ЧП следствие рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ. Директор компании "Сисим", а также двое сотрудников, задержаны.