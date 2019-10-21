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Прорыв дамбы в Красноярском крае

Следователи пресекли попытку вывоза документов из офиса компании "Сисим" в Красноярске

По данным СК, двое сотрудников организации пытались вывезти системные блоки и документацию в день возбуждения уголовного дела 19 октября

КРАСНОЯРСК, 21 октября. /ТАСС/. Представители золотодобывающей компании "Сисим", на предприятии которой прорвало каскад дамб в Красноярском крае, после возбуждения уголовного дела пытались вывезти из офиса в Красноярске компьютеры и документацию. Об этом сообщила следователь следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии Екатерина Шарыгина на заседании суда по избранию меры пресечения начальнику участка золотодобывающего предприятия Андрею Еганову.

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"В день возбуждения уголовного дела [19 октября] из офиса организации двое сотрудников пытались вывезти системные блоки и документацию, это было предотвращено", - сказала Шарыгина. Она уточнила, что документы пытался вывезти не Еганов.

19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба прорвало дамбы на золотодобывающем прииске, который разрабатывала компания "Сисим" (входит в холдинг "Сибзолото"). В результате ЧП 15 человек погибли, пятеро числятся пропавшими без вести, пострадали 26 человек. По данным СК РФ, в результате прорыва были разрушены в общей сложности пять дамб. В ведомстве сообщили, что прорыв начался с самой верхней, а затем потоком воды разрушены еще четыре дамбы. В результате разрушения дамбы потоки воды практически смыли два рабочих общежития золотодобытчиков.

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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Прорыв дамбы в Красноярском крае
Прорыв дамбы в Красноярском крае. Главное
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