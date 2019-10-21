Суд в Волгограде арестовал подозреваемого в убийстве сотрудницы детского сада

ВОЛГОГРАД, 21 октября. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда в понедельник избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, подозреваемого в убийстве помощницы заведующей детсадом, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ.

18 октября в правоохранительные органы обратилась местная жительница с заявлением об исчезновении своей матери. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Следователи установили, что 47-летняя помощница заведующей детским садом проживала в арендованной квартире и поддерживала тесные отношения с 32-летним мужчиной, который поставлял продукты в детсад. Накануне исчезновения вместе с ним она уехала с работы и пропала.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя территориального подразделения СК РФ об избрании в отношении 32-летнего мужчины меры пресечения виде заключения под стражу", - сказано в сообщении ведомства. Уточняется, что с привлечением водолазов удалось обнаружить и извлечь из водоема личные вещи жертвы, от которых злоумышленник избавился сразу после совершения преступления.

Подозреваемого в убийстве следователи задержали 20 октября, при нем был билет на автобус, который через несколько часов должен был отравиться за пределы территории Российской Федерации. На допросе подозреваемый сначала отрицал свою причастность к преступлению, однако затем признался в убийстве. Тело убитой обнаружили в подвале заброшенного дома в дачном массиве.

По словам мужчины, причиной расправы над женщиной стал конфликт из-за денег. По данным следствия, потерпевшая оказывала финансовую помощь злоумышленнику. Расследование продолжается.