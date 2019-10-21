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В Коми после ЧП в угольной шахте возбудили дело

В сентябре на угольной шахте "Комсомольская" двух рабочих придавило вагонеткой. В результате происшествия один из них погиб

СЫКТЫВКАР, 21 октября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело после ЧП на угольной шахте "Комсомольская" АО "Воркутауголь", где 6 сентября двух рабочих придавило вагонеткой, в результате один из рабочих погиб. Об этом в понедельник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Республике Коми.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 6 сентября в шахте "Комсомольская" АО "Воркутауголь" двух работников подрядной организации придавило вагонеткой для отгрузки горной массы. В результате ЧП один из пострадавших умер в больнице, а второй получил тяжкий вред здоровью.

По данным компании, шахта "Комсомольская", запущенная в 1977 году, является самой глубокой в России. Добыча угля здесь ведется на глубинах порядка 1100 м.

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