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Задержание руководства ОМВД "Дорогомилово"

Защита подозреваемых в мошенничестве руководителей ОМВД "Дорогомилово" обжаловала их арест

Как сообщил адвокат одного из фигурантов дела Сергей Булаев, 24 ноября следствие планирует предъявить арестованным обвинение в мошенничестве

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Сторона защиты обжаловала решение об аресте замначальника отдела МВД России по району Дорогомилово Дмитрия Смирнова и начальника отдела уголовного розыска ОМВД Сергея Устинова по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела Сергей Булаев.

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"Мы подали жалобу на решение отправить в СИЗО Смирнова и Устинова. Также мне стало известно, что в четверг, 24 ноября, следствие планирует им официально предъявить обвинение в мошенничестве", - сказал Булаев.

Замначальника отдела МВД России по району Дорогомилово - начальник полиции Дмитрий Смирнов, а также его заместитель - начальник отдела уголовного розыска ОМВД "Дорогомилово" Сергей Устинов подозреваются по ст. 30, ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Как пояснил ТАСС адвокат Сергей Зуев, фигуранты вымогали у него порядка 7 млн рублей за прекращение в отношении него проверки со стороны СК. Сами полицейские вину не признают.

Теги
РоссияЗадержание руководства ОМВД "Дорогомилово"
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