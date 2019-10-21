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МЧС наращивает группировку сил на месте крупного пожара на востоке Москвы

Площадь возгорания составляет 500 кв. м

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. МЧС Москвы направило дополнительные силы пожарно-спасательных подразделений на Амурскую улицу. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На место следуют 30 пожарных расчетов", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в настоящее время к месту пожара направлен пожарный поезд.

Площадь здания составляет 4 тыс. кв. метров, а площадь пожара - 500 кв. м.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС сообщили, что пожару на складе на Амурской улице присвоен второй уровень сложности из пяти возможных.

В ходе тушения пожара были спасены четыре человека. В здании, по словам источника ТАСС в экстренных службах, могут находиться люди.

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