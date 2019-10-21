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Второй ранг присвоен пожару на складе на востоке Москвы

На складе могут находиться люди

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Пожару на складе на востоке Москвы присвоен второй ранг сложности из пяти возможных, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного главка МЧС. По словам источника ТАСС в экстренных службах, на складе могут находиться люди.

"В ходе тушения пожара были спасены четыре человека. В 18:21 объявлен ранг пожара № 2", - сообщили в пресс-службе МЧС.

Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что внутри еще могут оставаться люди. "На складе могут находиться люди. Там горят три грузовика, еще хранятся покрышки", - сказал собеседник агентства.

Складское помещение загорелось в понедельник вечером на востоке Москвы. Площадь возгорания составила 800 кв. м.

В новость были внесены изменения (18:39 мск) — добавлены подробности по тексту. 

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