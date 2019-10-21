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Взрыв газа в жилом доме в Шахтах
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СК установил двоих подозреваемых по делу о взрыве газа в Шахтах

В результате ЧП, которое произошло в январе этого года, погибли пять человек
Описание
© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Следствие установило двух подозреваемых по уголовному делу о взрыве газа в жилом доме в Шахтах в Ростовской области в январе, в результате которого погибли пять человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

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"В действиях начальника службы внутридомового газового оборудования Шахтинского филиала и слесаря усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть более двух лиц"). В отношении них возбуждено уголовное дело", - сказали в СК.

Теги
РоссияВзрыв газа в жилом доме в Шахтах
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