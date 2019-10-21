СК установил двоих подозреваемых по делу о взрыве газа в Шахтах

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Следствие установило двух подозреваемых по уголовному делу о взрыве газа в жилом доме в Шахтах в Ростовской области в январе, в результате которого погибли пять человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.