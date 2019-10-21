Площадь пожара в складских помещениях в Москве увеличилась до 1500 кв. м

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Площадь пожара в складских помещениях на востоке Москвы увеличилась до 1500 кв. м, ранее сообщалось, что площадь возгорания составляет 800 кв. м. Об этом ТАСС в понедельник сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

"Площадь пожара составляет до 1500 кв. м", - сообщил собеседник агентства.

Как добавили в пресс-службе, к тушению пожара привлечены 39 единиц техники, а также 128 человек личного состава.

Складское помещение загорелось в понедельник вечером на Амурской улице на востоке Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве, пожару присвоен второй уровень сложности из пяти возможных. В ходе тушения пожара были спасены четыре человека.

В здании, по словам источника ТАСС в экстренных службах, могут находиться люди. МЧС Москвы на место пожара направило 30 пожарных расчетов. Также на место ЧП был направлен пожарный поезд.