Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Площадь пожара в складских помещениях в Москве увеличилась до 1500 кв. м

К тушению пожара привлечены 39 единиц техники, а также 128 человек личного состава
Описание
© Пресс-служба МЧС РФ

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Площадь пожара в складских помещениях на востоке Москвы увеличилась до 1500 кв. м, ранее сообщалось, что площадь возгорания составляет 800 кв. м. Об этом ТАСС в понедельник сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

"Площадь пожара составляет до 1500 кв. м", - сообщил собеседник агентства.

Как добавили в пресс-службе, к тушению пожара привлечены 39 единиц техники, а также 128 человек личного состава.

Складское помещение загорелось в понедельник вечером на Амурской улице на востоке Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве, пожару присвоен второй уровень сложности из пяти возможных. В ходе тушения пожара были спасены четыре человека.

В здании, по словам источника ТАСС в экстренных службах, могут находиться люди. МЧС Москвы на место пожара направило 30 пожарных расчетов. Также на место ЧП был направлен пожарный поезд.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В МВД Украины подтвердили, что в авиакатастрофе в Полтавской области погиб экс-министр
По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, вылетевший из Киева вертолет потерпел крушение вблизи села Тарасенково
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС