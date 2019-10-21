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Пожар на складе на востоке Москвы локализован

В ходе тушения пожара были спасены четыре человека

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Пожарные локализовали пожар в складских помещениях на востоке Москвы. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В 19:35 второй ранг пожарной опасности снят, пожар локализован", - сообщил собеседник агентства. Как добавили в пресс-службе, к тушению пожара привлечены 39 единиц техники, а также 128 человек личного состава.

Складское помещение загорелось в понедельник вечером на Амурской улице на востоке Москвы. Пожару был присвоен второй уровень сложности из пяти возможных, его площадь - 1500 кв. м. В ходе тушения пожара были спасены 4 человека.

В здании, по словам источника ТАСС в экстренных службах, могут находиться люди. МЧС Москвы на место пожара направило 30 пожарных расчетов. Также на место ЧП был направлен пожарный поезд.

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