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Ледокол "Тор" продолжит движение по маршруту после улучшения погоды

В Росморречфлоте сообщили, что ледокол зашел за укрытие, чтобы переждать шторм

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Российский ледокол "Тор", который ранее по ошибке подал сигнал бедствия, продолжит движение в порт Сабетта после улучшения погоды. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

"Они за укрытие зашли [переждать шторм]", - сказал собеседник агентства, уточнив, что движение продолжится после улучшения погодных условий.

Как сообщили ранее в ведомстве, "Тор" по ошибке подал сигнал бедствия после сбоя в оборудовании во время шторма. Судно и экипаж в порядке, ледокол продолжит движение по маршруту. Судно следует по маршруту из Санкт-Петербурга в Сабетту (ЯНАО).

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Росморпорта, "22 октября в 7:15 мск в связи с тяжелыми погодными условиями у берегов Норвегии (порывы ветра до 30 м/с, волнение моря до 8 метров) произошло обесточивание судна c одновременным запуском аварийного дизель-генератора". "В настоящее время ледокол "Тор" находится в ожидании благоприятных погодных условий. После улучшения погоды судно продолжит движение по заданному маршруту в порт назначения Сабетта", - добавили в пресс-службе

Дизель-электрический ледокол "Тор" входит в состав Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт". В последние годы, согласно данным предприятия, ледокол, имеющий относительно небольшие габариты и осадку 6,5 метра, используется для ледокольного обеспечения судов в морском порту Сабетта.

Ледокол "Тор" проекта 374 построен в 1964 году на судоверфи компании Wartsila в Финляндии по заказу Швеции. В 2008 году Росморпорт выкупил ледоколы "Тор" и "Юрий Лисянский". Судно способно преодолевать лед толщиной до 1 метра. Экипаж состоит из 33 человек.

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