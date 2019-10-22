Прокуратура проверяет золотодобывающую компанию "Сисим" в связи с прорывом дамб

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Районная прокуратура проводит проверку в связи с гибелью людей при прорыве дамб в Красноярском крае соблюдения золотодобывающей компанией "Сисим" требований законодательства. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Прокуратура района уже организовала проверку соблюдения ООО "Сисим" требований действующего законодательства для того, чтобы установить фактические обстоятельства [происшествия]. Также на место выезжал заместитель прокурора Курагинского района. По результатам выезда будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, в том числе которые, возможно, будут направлены на восстановление разрушенной технологической дамбы, если иных нарушений там не было", - сказал Куренной в эфире интернет-канала надзорного ведомства "Эфир".

Куренной отметил, что "пока причина прорыва технологической дамбы достоверно не установлена". По его словам, ранее местная природоохранная прокуратура уже выявляла нарушения со стороны компании в части защиты окружающей среды. "Были внесены соответствующие представления, сейчас также будет дополнительно выясняться, насколько и в каком объеме они были удовлетворены и как все эти нарушения были исправлены", - сказал он.

После прорыва дамб прокуратура Курагинского района организовала проверку, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка действиям ответственных должностных лиц. При наличии оснований будут приняты все возможные меры прокурорского реагирования. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры края.

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