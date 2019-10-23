Следователи рассказали семьям погибших в крушении Boeing в Индонезии о причинах катастрофы

ТАСС, 23 октября. Индонезийские следователи в среду провели брифинг для семей жертв крушения самолета Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air, в ходе встречи они проинформировали о причинах катастрофы. Об этом сообщило агентство Reuters .

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Как указали на брифинге по итогам расследования, причинами трагедии стали проблемы механики и проектирования систем самолета, а именно неверные предположения о том, как поведет себя система улучшения характеристик маневренности (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS) в определенных ситуациях и как отреагируют пилоты. Другим фактором крушения стал недостаток документации о том, как системы отреагируют в случае экстренной ситуации.

Обнародование доклада целиком для широкой аудитории ожидается в ближайшие дни.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.