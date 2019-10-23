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На ледоколе "Тор" устранили повреждения после шторма

В "Росморпорте" сообщили, что в результате шторма один из членов экипажа получил травмы средней тяжести, преимущественно ушибы спины и ноги

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Экипаж устранил незначительные повреждения на палубе попавшего в шторм у берегов Норвегии российского ледокола "Тор", который накануне по ошибке подал сигнал бедствия, сообщили ТАСС в пресс-службе "Росморпорта", которому принадлежит судно.

"В ожидании благоприятных погодных условий 23 октября в 03:10 ледокол встал на якоре в одном из фьордов. Экипаж выполнил проверку крепления оборудования и механизмов на борту и устранил незначительные повреждения на палубе. После улучшения погоды судно продолжит движение по заданному маршруту в порт назначения", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что накануне в результате шторма один из членов экипажа получил травмы средней тяжести, преимущественно ушибы спины и ноги. "Женщина была эвакуирована с борта судна и доставлена в больницу города Олесунд. По комментариям медиков ее состояние расценивается как удовлетворительное и не вызывает опасений", - отметили на предприятии.

По данным "Росморпорта", ледокол по пути следования из морского порта Большой порт Санкт-Петербург в морской порт Сабетта (ЯНАО) 22 октября попал в эпицентр циклона: высота волн достигала 8 м, порывы ветра - 30 м/сек, крен судна - до 45 градусов. "К вечеру ветер стал стихать, но волнение моря по-прежнему оставалось на уровне 6-8 м", - уточнили в пресс-службе.

Ранее представитель Росморречфлота пояснил ТАСС, что "Тор" по ошибке подал сигнал бедствия после сбоя в работе оборудования во время шторма. Судно следовало по маршруту из Санкт-Петербурга в Сабетту (ЯНАО).

Дизель-электрический ледокол "Тор" входит в состав Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт". В последние годы, согласно данным предприятия, ледокол, имеющий относительно небольшие габариты и осадку 6,5 метра, используется для ледокольного обеспечения судов в морском порту Сабетта. Ледокол "Тор" проекта 374 построен в 1964 году на судоверфи компании Wrtsil в Финляндии по заказу Швеции, в 2008 году Росморпорт выкупил ледоколы "Тор" и "Юрий Лисянский". Судно способно преодолевать лед толщиной до 1 метра. Экипаж состоит из 33 человек.

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