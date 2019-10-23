СК возбудил дело о халатности из-за гибели задержанного в отделе полиции в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 23 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после гибели мужчины, который обварился кипятком в отделе полиции в Калининграде. Об этом сообщила журналистам в среду представитель регионального управления СК Наталья Гацко.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области по результатам доследственной проверки в связи со смертью 36-летнего жителя региона, поступившего в больницу из ОМВД России по Московскому району города Калининграда ночью 20 октября, возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ)", - сообщила Гацко.

Мужчину доставили в отдел полиции вечером 19 октября за совершение административного правонарушения. По данным полицейских, будучи пьяным, он повредил батарею, из-за чего получил ожоги.

Следствие полагает, что сотрудники отдела полиции, где произошел инцидент, не обеспечили надлежащий контроль за поведением задержанного. "Имея данные с камер видеонаблюдения об агрессивном поведении мужчины, находившегося в состоянии опьянения, полицейские должным образом контроль за его безопасным содержанием не осуществляли, что привело к получению калининградцем обширного ожога, несовместимого с жизнью", - добавила Гацко.