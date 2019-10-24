В больницах Красноярского края остаются 16 пострадавших при прорыве дамбы

"В настоящий момент находятся в стационаре Курагинской районной больницы с легкой и средней степенью тяжести шесть человек. В Красноярске в краевой клинической больнице на лечении находятся 10 человек. Общее количество находящихся на стационарном лечении составляет на сегодняшнее утро 16 человек", - говорится в сообщении. Ситуация по состоянию здоровья на контроле у врачей, угрозы жизни пациентов нет.

КРАСНОЯРСК, 24 октября. /ТАСС/. В больницах Красноярского края остаются 16 человек из числа пострадавших при прорыве дамб золотопромышленного предприятия "Сисим", сообщила в четверг пресс-служба регионального Минздрава.

Прорыв дамб в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на золотодобывающем прииске на Сейбе произошел 19 октября. Разработка месторождения велась компанией "Сисим" (входит в холдинг "Сибзолото"). Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа, где могли находиться до 80 человек. По последним данным, при прорыве дамбы погибли 17 человек. Трое числятся пропавшими без вести.

Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии причин ЧП нарушения при ведении золотодобычи. Суд в Красноярске 21 октября арестовал на два месяца гендиректора компании "Сисим" Максима Ковалькова и двух его подчиненных - горного мастера Евгения Александрова и начальника участка Андрея Еганова.