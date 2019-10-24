Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре на юге Москвы

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Возгорание утеплителя произошло в торговом центре на юге Москвы, в настоящий момент оно ликвидировано. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Пожарные обследовали территорию торгового центра. Было установлено, что на площади 1,5 кв. м горел утеплитель. Возгорание ликвидировано", - отметил собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС сообщил, что около 300 человек эвакуировали из торгового центра на юге Москвы из-за пожара. В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили информацию о возгорании. Предполагалось, что возгорание произошло в вытяжке четырехэтажного торгового центра.