Экстренные службы не обнаружили взрывное устройство в главном офисе Сбербанка в Москве

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб обследовали главный офис Сбербанка на юго-западе Москвы после сообщения о минировании, взрывное устройство там не обнаружено. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Специалисты проверили анонимное сообщение о минировании головного офиса Сбербанка на улице Вавилова, но опасных для жизни человека предметов не нашли", - сказал собеседник агентства.

Ранее анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило в здание телекомпании ВГТРК в Москве, была проведена эвакуация сотрудников. Взрывное устройство там также не было найдено.