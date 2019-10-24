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Экстренные службы не обнаружили взрывное устройство в главном офисе Сбербанка в Москве

Ранее сообщение об угрозе взрыва поступило в здание телекомпании ВГТРК, взрывное устройство там также не было найдено

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб обследовали главный офис Сбербанка на юго-западе Москвы после сообщения о минировании, взрывное устройство там не обнаружено. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Специалисты проверили анонимное сообщение о минировании головного офиса Сбербанка на улице Вавилова, но опасных для жизни человека предметов не нашли", - сказал собеседник агентства.

Ранее анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило в здание телекомпании ВГТРК в Москве, была проведена эвакуация сотрудников. Взрывное устройство там также не было найдено.

Теги
Россия
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