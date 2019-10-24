Абызов останется в СИЗО до 25 января 2020 года

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в четверг продлил до 25 января 2020 года срок содержания под стражей бывшему министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову по делу о мошенничестве и отмывании средств, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Абызову меры пресечения в виде содержания под стражей до 25 января 2020 года", - огласила постановление судья.

Тем же решением суд продлил арест председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову и президенту Новосибирской региональной федерации самбо, гендиректору группы "Ру-ком" Николаю Степанову. Ранее срок ареста был продлен еще трем фигурантам дела.

Следователь в суде в четверг рассказал об особой сложности дела, необходимости проведения объемных экспертиз и получении доказательств из иностранных государств. "Объем уголовного дела уже превышает 150 томов и сбор доказательств продолжается", - рассказал следователь. Он напомнил, что максимальный срок наказания для Абызова может составить 20 лет в случае признания его вины. "Инкриминируемые действия не были направлены на получение законной прибыли и поставили под угрозу энергетическую безопасность ряда регионов", - заявил следователь, попросив оставить Абызова в СИЗО до 25 января 2020 года.

Сам Абызов попросил о смягчении меры пресечения и заявил о невиновности. "Мой средний сын мог быть изъят органами опеки, он вынужден был уехать в США. Все мои активы арестованы, на иждивении у моей бывшей супруги дети, я не могу выплачивать им алименты", - сказал обвиняемый.

Суд не нашел оснований для смягчения меры пресечения Абызову. Постановление суда пока не вступило в силу, защита планирует обжаловать его в Мосгорсуде.