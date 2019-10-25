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В Чечне задержали участника перестрелки с пятью погибшими

Подозреваемого передали сотрудникам полиции из Ростовской области
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© ТАСС, архив

ГРОЗНЫЙ, 25 октября. /ТАСС/. Один из участников перестрелки с пятью погибшими в Орловском районе Ростовской области задержан в Чечне, говорится в пятницу в пресс-релизе МВД по республике.

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"Установлен и доставлен в полицию участник конфликта, произошедшего в Ростовской области 22 октября, в ходе которого погибли пять человек. Мужчина 1974 года рождения, зарегистрирован в Орловском районе Ростовской области, он находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В настоящее время он опрошен сотрудниками УУР МВД по ЧР и передан коллегам из Ростовской области", - говорится в сообщении.

Ранее Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца Василия Дакишвили - одного из подозреваемых по делу о перестрелке на хуторе Чернозубовка. Следствие подозревает его в организации перестрелки.

Теги
Ростовская областьЧечня
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