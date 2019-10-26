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Пострадавшая в ДТП экс-мэр Волжского переведена в Волгоград и остается в реанимации

Ее состояние оценивают как тяжелое

ВОЛГОГРАД, 26 октября. /ТАСС/. Бывший мэр города Волжского Волгоградской области Марина Афанасьева, пострадавшая в ДТП под Волгоградом, где погибли две женщины, переведена из Волжского в волгоградскую больницу и остается в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили в субботу ТАСС в региональном комитете здравоохранения (облздраве).

"Афанасьева переведена из больницы №1 Волжского в больницу №25 Волгограда. Она находится в реанимации, состояние тяжелое", - сказала представитель облздрава

ДТП произошло утром 23 октября на 671-м км автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград: 64-летняя экс-мэр Волжского Афанасьева управляла машиной Volkswagen Tiguan. На одном из участков дороги она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения, и ее машина опрокинулась в кювет. В результате ДТП от полученных травм погибли две женщины-пассажирки, Афанасьева была доставлена в больницу.

Теги
РоссияВолгоградская область
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