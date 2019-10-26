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Число пострадавших в ДТП с машиной скорой помощи в Бурятии выросло до восьми

Три человека находятся в тяжелом состоянии

УЛАН-УДЭ, 26 октября. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате ДТП с участием машины скорой помощи в Улан-Удэ увеличилось до восьми, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения республики Дамбинима Самбуев.

Ранее пресс-служба Минздрава Бурятии сообщала о шести пострадавших.

"Восемь человек доставлены в стационары", - сказал министр.

Министр добавил, что пострадавший ребенок осмотрен и направлен на амбулаторное лечение. "Взрослые: три человека находятся в тяжелом состоянии, женщина, 52 года, в реанимации с сотрясением головного мозга и переломами, мужчина, 44 года, также в реанимационном отделении, там множественные переломы, и женщина 20 лет также госпитализирована в республиканскую клиническую больницу с переломами. Остальные пятеро на амбулаторном лечении", - пояснил министр.

ДТП произошло утром в субботу 26 октября. Водитель ВАЗ-2107 не пропустил машину скорой помощи и столкнулся с ней, в результате чего скорая врезалась в Toyota Corolla.

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РоссияБурятия
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