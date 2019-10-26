Подозреваемый в мошенничестве глава района Челябинской области взят под домашний арест

ЧЕЛЯБИНСК, 26 октября. /ТАСС/. Суд поместил под домашний арест на два месяца подозреваемого в незаконном получении субсидии главу Нагайбакского района Челябинской области Виталия Гайсина. Об этом в субботу сообщила журналистам пресс-служба региональной прокуратуры.

Гайсин был задержан силовиками 25 октября. По версии следствия, в 2018 году он, не имея прав на государственную субсидию, незаконно получил из бюджета более 1,1 млн рублей по программе развития сельского хозяйства.

"Постановлением Нагайбакского районного суда доводы следственного органа и прокуратуры района поддержаны, 26 октября главе органа исполнительной власти местного самоуправления избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что уголовное дело возбуждено следственным управлением СК РФ по Челябинской области по ч. 2 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат") по факту хищения средств при получении социальной выплаты.

Гайсин 12 ноября 2015 года был избран главой Нагайбакского района.