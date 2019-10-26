СК проводит проверку после взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке

ТАСС, 26 октября. Следственное управление СК по Кемеровской области проводит доследственную проверку после получения мужчиной и женщиной травм в результате взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке. Об этом в субботу сообщается на официальном сайте ведомства.

"26 октября текущего года в одну из городских больниц Новокузнецка доставлены 66-летний мужчина и 63-летняя женщина с травмами различной степени тяжести. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Кемеровской области - Кузбассу проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, мужчина по просьбе двоюродной сестры попытался открыть сейф, в котором, как оказалось, хранились охотничьи принадлежности. Вскрыть его он решил при помощь болгарки, в результате произошел взрыв, конструкцию разорвало. Пострадавших госпитализировали.

В результате возникшего после взрыва пожара пострадала одна квартира на площади 35 кв. м. Травмы получил также один сотрудник ГУ МЧС по региону, но ему госпитализация не потребовалась. После взрыва 30 жильцов многоэтажки были эвакуированы, сейчас они вернулись в свои квартиры, угрозы повторного взрыва нет. Несущие конструкции дома не повреждены, он не отключен от коммунальных систем.