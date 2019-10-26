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Три человека пострадали после попытки открыть сейф в квартире жилого дома в Новокузнецке

Хозяйка квартиры попросила двоюродного брата помочь вскрыть сейф, в результате чего произошел хлопок и начался пожар

КЕМЕРОВО, 26 октября. /ТАСС/. Три человека, в том числе один пожарный, пострадали в результате взрыва при вскрытии сейфа в Новокузнецке (Кемеровская область), сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе регионального Департамента охраны здоровья населения.

"В результате пожара [после взрыва] пострадали трое человек, это двое находившихся в квартире - мужчина и женщина, их состояние оценивается как тяжелое, они госпитализированы. Также пострадал пожарный, у него термический ожог шеи", - сказали в департаменте.

Собеседник агентства уточнил, что пожарному госпитализация не потребовалась.

В региональном управлении МВД сообщили, что сейф пытались открыть хозяйка квартиры и ее брат. "По предварительной информации, 63-летняя хозяйка квартиры попросила 66-летнего двоюродного брата помочь ей вскрыть сейф, оставшийся от умершего супруга. При попытке [открыть сейф] произошел хлопок, от которого возник пожар. В результате случившегося травмы различной степени тяжести получили хозяйка квартиры и ее родственник", - сказали там.

Как сообщил ТАСС источник в медицинских кругах, у женщины ожоги 25% тела - лица, шеи и рук. У пострадавшего мужчины травматическая ампутация обеих кистей, ожог верхних дыхательных путей, лица, шеи, головы, туловища II-III степени, площадь поражения - 45%.

Источник, близкий к правоохранительным органам, заявил, что основной причиной взрыва сейфа могли стать хранящиеся там патроны и порох. "Основная версия взрыва - в сейфе хранился порох и патроны", - сказал собеседник агентства.

Эвакукация жильцов

В ГУ МЧС по региону в свою очередь сообщили, что 30 жильцов девятиэтажного дома самостоятельно эвакуировались после взрыва.  "Пожар ликвидирован, 30 человек эвакуировались самостоятельно", - сказали в ведомстве, добавив, что им разрешили вернуться в квартиры. "Жильцы вернулись в свои квартиры. Несущие конструкции дома не повреждены. Дом не отключен ни от каких систем жизнеобеспечения", - сказали в пресс-службе ведомства. По информации МЧС, пожар произошел на площади 30 кв. метров, пострадала одна квартира на площади 35 кв. м.

По факту происшествия проводится проверка.

​​​​В новость в 14:47 мск внесены изменения - добавлены подробности.

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