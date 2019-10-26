В Калужской области задержали водителя, сбившего насмерть женщину и ребенка

ТАСС, 26 октября. УМВД по Калужской области возбудило уголовное дело после гибели женщины и ребенка в результате наезда автомобиля Volkswagen на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель задержан, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального ведомства.

"Водитель транспортного средства отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 6 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения". Водитель задержан в порядке ст. 91 УПК РФ ("Основания задержания подозреваемого" - прим. ТАСС)", - сказала собеседница агентства.

ДТП произошло 26 октября около 18:04 мск на 37-м км обхода трассы М-3 "Украина" в Калужской области. В результате погибла 38-летняя женщина и девочка трех-четырех лет. Водитель с места происшествия скрыться не пытался, отметили в региональном ведомстве.