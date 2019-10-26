Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Калужской области задержали водителя, сбившего насмерть женщину и ребенка

Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования

ТАСС, 26 октября. УМВД по Калужской области возбудило уголовное дело после гибели женщины и ребенка в результате наезда автомобиля Volkswagen на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель задержан, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального ведомства.

"Водитель транспортного средства отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 6 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения". Водитель задержан в порядке ст. 91 УПК РФ ("Основания задержания подозреваемого" - прим. ТАСС)", - сказала собеседница агентства.

ДТП произошло 26 октября около 18:04 мск на 37-м км обхода трассы М-3 "Украина" в Калужской области. В результате погибла 38-летняя женщина и девочка трех-четырех лет. Водитель с места происшествия скрыться не пытался, отметили в региональном ведомстве.

Теги
РоссияКалужская область
Реклама на ТАСС
Четыре человека получили травмы в ДТП с маршруткой в Курске
Причины и обстоятельства происшествия выясняются
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС