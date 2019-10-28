В Петербурге подростка, подозреваемого в убийстве матери, положили в психбольницу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Двенадцатилетнего мальчика, подозреваемого в убийстве матери в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, положили в детскую психиатрическую больницу. Об этом в понедельник сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой.

"Двенадцатилетний подросток, который подозревается в убийстве матери, помещен в детскую психиатрическую больницу. Его опросили, однако в силу своего диагноза он почти не разговаривает и пояснить своих действий не смог. Сейчас мальчик помещен в центр восстановительного лечения", - говорится в сообщении.

По данным омбудсмена, во время убийства в квартире находились отец и брат-близнец мальчика. Брат проснулся из-за шума и разбудил отца - тот находился в нетрезвом состоянии. В администрации Красногвардейского района города ТАСС сообщили, что оба ребенка находились на учете в психоневрологическом диспансере. Кроме того, оба посещали коррекционное образовательное учреждение.

"В школе говорят, что дети всегда выглядели опрятными, а родители систематически появлялись на родительских собраниях", - добавили в пресс-службе районных властей. В администрации также отметили, что на учете комиссии по делам несовершеннолетних они не состояли. По данным детского омбудсмена, в поле зрения субъектов профилактики семья не попадала.

Ранее о случившемся сообщили следователи. В ночь на 27 октября в одном из домов на улице Стасовой нашли тело женщины 1973 года рождения с колото-резаными ранами. Следствие возбудило дело по статье "Убийство". Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в совершении преступления подозревается 12-летний сын убитой.