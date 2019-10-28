В Северной Осетии задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 15 октября

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 октября. /ТАСС/. Заместителя главы Црауского сельского поселения в Северной Осетии, арестованного на минувшей неделе по подозрению в убийстве, отпустили из-под стражи, поскольку в совершении преступления признался другой человек. Об этом сообщается в понедельник на сайте республиканского управления Следственного комитета.

По данным следствия, убийство было совершено вечером 15 октября в Алагире. Замглавы села Црау был арестован 21 октября.

"На момент задержания подозреваемого у следствия были все основания полагать о его причастности к убийству. Поэтому он был задержан, и по ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С учетом того, что явилось лицо и призналось в совершенном преступлении, подозреваемому не было предъявлено обвинение, и он был освобожден из-под стражи", - говорится в сообщении.

При этом говорить о невиновности замглавы сельского поселения пока преждевременно, подчеркнули в пресс-службе.