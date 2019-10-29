Суд оставил в силе арест главы компании "Сисим" по делу о прорыве дамб в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Красноярский краевой суд оставил в силе решение суда Железнодорожного района Красноярска об аресте гендиректора золотодобывающей компании "Сисим" Максима Ковалькова, который является фигурантом уголовного дела по факту прорыва дамб в Курагинском районе Красноярского края 19 октября.

"Суд постановил подозреваемому Ковалькову меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказал судья.

Суд также оставил в силе решение суда Железнодорожного района Красноярска о заключении под стражу мастера компании "Сисим" Евгения Александрова.

"Суд апелляционной инстанции [меру пресечения] в отношении Александрова постановил оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказал судья. На заседании сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест, заявляя, что сейчас нет доказательств вины Александрова в обрушении дамбы, а на момент разрушения никаких работ на ней не проводилось. Сам обвиняемый заявил, что к строительству дамбы отношения не имеет.