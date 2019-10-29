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Суд оставил в силе арест фигуранта дела об избиении человека до смерти в Красноярске

16 октября суд арестовал Андрея Шилова и второго подозреваемого Сергея Шмелева на два месяца

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Красноярский краевой суд оставил в силе решение суда Центрального района Красноярска о заключении под стражу Андрея Шилова, который проходит по громкому делу об избиении до смерти мужчины, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Шилова и Сергея Шмелева подозревают в преступлении по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжелого вреда здоровью"). Избитый ими мужчина скончался в больнице. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал расследование уголовного дела в центральный аппарат ведомства. 16 октября суд арестовал обоих подозреваемых сроком на два месяца.

"Постановление суда Центрального района (...) в отношении Шилова Андрея [суд] постановил оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказала судья Лариса Дроздова.

Защита просила суд изменить меру с пресечения с ареста на не связанную с содержанием под стражей.

Обстоятельства преступления

Ночью 15 сентября 24-летний и 29-летний мужчины после словесного конфликта в ходе телефонного разговора с 31-летним знакомым приехали к нему домой, где на лестничной площадке, а затем и в квартире избили его. Потерпевший был доставлен в больницу, где, несмотря на все усилия врачей, умер. Изначально уголовное дело было возбуждено органами МВД, но в связи со смертью материалы были переданы в следственные органы Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

14 октября были задержаны двое подозреваемых в избиении. По данным СК, один из задержанных ранее судим за мошенничество и грабеж, а второй - за грабеж и незаконный оборот наркотиков. Версию следствия о причастности задержанных к преступлению подтверждает видео с места преступления, снятое знакомым подозреваемых.

По данным телеканала "Россия-24", один из подозреваемых - Андрей Шилов - сын председателя Емельяновского поселкового совета депутатов и бывшей судьи Емельяновского районного суда. Телеканал ранее также разместил короткое аудиопризнание, якобы сделанное Шиловым в ночь конфликта с погибшим Дмитрием Сисигиным. В нем Шилов говорит об избиении и произносит фразу: "Я его убил". Телеканал не исключает, что Шилов говорил о Сисигине. 

В новость были внесены изменения (9:26 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.

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