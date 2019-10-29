Следователи начали проверку по факту гибели женщины в роддоме Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Управление Следственного комитета РФ по Свердловской области проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела женщины, разбившейся насмерть при падении из окна роддома. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства во вторник.

Роженица выпала из окна роддома № 40 в Екатеринбурге вечером 28 октября. По данным пресс-службы регионального СК, женщина родила в понедельник утром. Ребенок погибшей находился в другой комнате и не пострадал, отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердлoвской области Валерий Горелых.

"Следователем во взаимодействии с сотрудниками полиции проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего инцидента. Истребована и анализируется медицинская документация, касающаяся женщины, опрашиваются очевидцы, сотрудники больницы, а также лица, находившиеся в одной палате с женщиной. По итогам доследственной проверки следователем СК будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

В настоящее время признаков насильственной смерти в случившейся ситуации не установлено, уточнили в ведомстве.