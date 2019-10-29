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Мужчина, пытавшийся поджечь мечеть в Байонне, хотел отомстить за пожар в Нотр-Дам

Ранее пожилой мужчина выстрелил перед мечетью в двух прихожан, которые помешали ему поджечь двери религиозного заведения

ПАРИЖ, 29 октября. /ТАСС/. Мужчина, который попытался поджечь мечеть в городе Байонна (юг страны) хотел отомстить за пожар в Соборе Парижской Богоматери. Об этом во вторник сообщил прокурор Байонны Марк Марье.

"Задержанный признался в попытке поджога мечети и автомобиля, - отметил он. - Но отрицает, что хотел совершить убийство". "Сейчас ведется проверка его психического состояния", - пояснил он в связи с его заявлениями злоумышленника "о намерении отомстить за ущерб, причиненный собору Нотр-Дам".

В понедельник 84-летний француз выстрелил перед мечетью в Байонне в двух прихожан, которые помешали ему поджечь двери религиозного заведения. После этого он поджег припаркованный поблизости автомобиль и вернулся домой в соседнюю коммуну, где его задержала полиция. Пострадавшие в результате нападения местные жители в возрасте 74 и 78 лет сейчас находятся в больнице, один из них - в стабильно тяжелом состоянии.

В автомобиле нападавшего обнаружен баллон с газом. Мужчина также заявил, что у него имеются пистолет и гранаты.

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