Высокопоставленного сотрудника ГИБДД Петербурга обвинили во взятках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Следователи подтвердили задержание замначальника второго отдела регионального управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Александрова. Как сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области, замначальника отдела предъявлено обвинение в получении взяток.

"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту получения должностными лицами УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области взяток в особо крупном размере с субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих грузоперевозки. Следователь СК допросил заместителя начальника 2-го отдела УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по обстоятельствам дела и предъявил соответствующее обвинение", - сказано в распространенном управлением сообщении.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах сообщал, что Михаила Александрова задержали 30 октября. В рамках расследования также задержали, а позже арестовали бывшего замначальника 3-го отдельного батальона ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, а также бывшего старшего государственного инспектора Северо-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора.