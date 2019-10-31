В Думе просят глав Генпрокуратуры и СК взять на контроль расследование ЧП в Нарьян-Маре

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы, координатор партийного проекта "Единой России" "Новая школа" Алена Аршинова направила обращения председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой взять под личный контроль расследование убийства ребенка в детском саду в Нарьян-Маре. Копии запросов имеются в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас взять на личный контроль расследование убийства ребенка 31.10.2019 в детском саду города Нарьян-Мар и принять все необходимые меры для установления виновных и привлечения их к ответственности", - говорится в обращении парламентария.

В четверг днем 36-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, во время тихого часа ворвался с ножом в детский сад и убил шестилетнего мальчика. В СК РФ сообщили, что возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, подозреваемый задержан. Также возбуждены дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, не обеспечивших безопасность детей в детском саду.