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Расследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре

Детсад в Нарьян-Маре, где убили ребенка, оборудован тревожной кнопкой

По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, после поступившего сигнала сотрудники вневедомственной охраны оперативно прибыли на место ЧП и задержали злоумышленника

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Детский сад в Нарьян-Маре, где мужчина убил шестилетнего ребенка во время тихого часа, оборудован кнопкой тревожной сигнализации. Как сообщил ТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, сотрудникам ведомства поступил сигнал тревоги, и они незамедлительно прибыли на место происшествия.

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"В Нарьян-Маре на пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из детского сада на улице 60 лет СССР. Оперативно прибывшие сотрудники Росгвардии задержали вооруженного ножом злоумышленника, напавшего на ребенка. Задержанный мужчина передан полицейским", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что следствие проверит частное охранное предприятие, которое охраняло этот детсад. По информации источника, мужчина прошел в садик беспрепятственно.

Теги
РоссияНенецкий автономный округРасследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре
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Расследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре
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