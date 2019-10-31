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Расследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре

Бастрыкин направил криминалистов из Москвы расследовать убийство мальчика в Нарьян-Маре

Председатель Следственного комитета потребовал принять полномасштабный комплекс мер для установления всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению преступления

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Нарьян-Мар, где в детском саду мужчина убил 6-летнего ребенка, криминалистов и психологов центрального аппарата ведомства. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об убийстве ребенка в Нарьян-Маре и направил в Ненецкий автономный округ криминалистов и психологов центрального аппарата ведомства для оказания практической помощи на месте трагедии", - сообщила Петренко.

По ее словам, Бастрыкин потребовал принять полномасштабный комплекс мер для установления всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению этого жестокого преступления.

Теги
РоссияРасследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре
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