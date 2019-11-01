Район поисков четырех рыбаков в Приморье расширился до Сахалина

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября. /ТАСС/. Территория поисков пропавших 27 октября четырех рыбаков в море в Приморском крае расширилась до острова Сахалина. Об этом сообщило в пятницу региональное управление МЧС.

"В настоящее время район поиска расширился до острова Сахалин и вышел за пределы бухты Владимир. За прошедшие сутки поисковые работы проводились спасателями, сотрудниками ГИМС. Задействована авиация МЧС России", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки спасатели обследовали 234 км береговой черты и прибрежной акватории моря в районе залива Владимир, куда предположительно вышли на промысел рыбаки, и с борта вертолета Ми-8 1,4 тыс. кв. км морской акватории. Ранее была задействована военная авиация - самолет 11 армии противовоздушной обороны и военно-воздушных сил. Попутным судам в приморской акватории дается оповещение о пропавшем катере. Поиски продолжаются.

Информация о пропаже четырех рыбаков, отправившихся на промысел на моторной резиновой лодке в Ольгинском районе, поступила 27 октября.